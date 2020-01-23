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06:08 (мск), источник: Известия

Не по МРОТ: понятие минимальной оплаты труда хотят убрать из законов

Определение наименьшего размера зарплаты в Гражданском кодексе может смениться на понятие «финансовая единица».

Источник: Reuters

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы. Вместо МРОТ в кодексе может появиться новое определение — например, финансовая единица. Необходимость внесения изменений в министерстве объяснили неоднозначной трактовкой самого понятия минимального размера оплаты труда.

Законопроект уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» — по мнению парламентариев, нововведение повысит значение МРОТ. Размер минимальной зарплаты по предложению Владимира Путина будет закреплен в Конституции РФ и не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня в стране.

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Цифры вместо букв

Законопроект, который готовит Минюст, носит название «О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда». В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства, изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл и эту ситуацию необходимо исправить, исключив двоякое толкование.

— Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам, — уточнили в министерстве.

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Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае прошлого года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда». А точнее, исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТе, в Уставе железнодорожного транспорта, теперь предлагается начислять исходя из их базового размера, равного 100 рублям.

— Принятие законопроектов позволит установить в указанных актах размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами, без привязки к МРОТ (например, в абсолютных цифрах путем указания суммы в рублях или с использованием иного критерия, не связанного с МРОТ), — пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Помимо документа, который готовит Минюст, аппаратом кабмина уже прорабатывается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда». Согласно плану законотворческой деятельности, в Госдуму они должны быть внесены в марте 2021 года.

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Инициативу уже готовы поддержать во фракции «Единой России».

— Этот законопроект, безусловно, нужен. В 1990-е годы в России в МРОТах измерялось всё, даже уголовная и административная ответственность. Украл столько-то МРОТов — такая-то статья. Это препятствовало повышению минимального размера оплаты труда, поэтому его решили убрать из других законов, допускающих двойное толкование, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, принципиальное решение по исправлению этой ситуации уже принято. Депутат считает, что в качестве замены МРОТа в законодательстве должно появится новое определение — например, финансовая единица.

Конституционное уточнение

Поддержать предложение кабмина готовы и в «Справедливой России».

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— Это абсолютно правильно, что от двусмысленности решили избавиться. Ведь речь не идет о том, чтобы МРОТ вообще перестал существовать. Он остается в трудовом праве, — заявил «Известиям» зампред фракции эсеров Михаил Емельянов.

Впрочем, парламентарий подчеркнул, что в послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин неслучайно предложил закрепить понятие МРОТ в Конституции. По словам президента, минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Поэтому МРОТ не только не исчезнет, но и усилит свое значение, отметил Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает возможным проголосовать за инициативу кабмина. По его словам, для регламентирования выплат заработной платы достаточно федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и Трудового кодекса, в которых закреплено понятие МРОТ.

— Исключение из Гражданского кодекса не убирает этой формулировки из правового поля России, — подчеркнул депутат.

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Он также сообщил, что поправка о выплате МРОТа в Конституции может быть уточнена. По его словам, в главном законе страны необходимо конкретизировать, о каких сроках увеличения идет речь.

— Мы предлагаем добавить слова «не реже одного раза в год», ведь повышение каждые пять лет тоже может трактоваться как регулярное, — пояснил Ярослав Нилов.

А вот глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов, напротив, относится к инициативе кабмина скептически и считает, что КПРФ его не поддержит. По его словам, величина МРОТ сегодня оставляет желать лучшего. «Для России эта цифра в 12 тыс. рублей — очень маленькая, кто на нее сегодня проживет», — заявил депутат.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв также считает, что статус МРОТ в России необходимо повышать. По мнению эксперта, минимальный размер оплаты труда должен отражать реальный прожиточный минимум в стране.

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Взамен МРОТ в России могут внедрить минимальную почасовую оплату труда
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25 декабря 2018© Ньюстюб
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