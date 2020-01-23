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02:25 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах.

Источник: РИА "Новости"

Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов.

Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, стал замминистра здравоохранения.

Фоторепортаж
Правительство Михаила Мишустина

Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Это ведомство ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.

Статс-секретарем — заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов.

Ирек Файзуллин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.

Елена Рожкова назначена на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Игорь Задворнов стал руководителем секретариата вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Во вторник Владимир Путин переназначил вице-премьером — полпредом главы государства в ДФО Юрия Трутнева.

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