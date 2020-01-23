02:25 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов.
Главой Федерального
Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Это ведомство ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.
Ирек Файзуллин стал первым замминистра строительства и
Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.
Елена Рожкова назначена на должность руководителя секретариата
Игорь Задворнов стал руководителем секретариата