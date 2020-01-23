Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

06:47 (мск), источник: Известия
Глава государства объявил о продлении материнского капитала до 2026 года. Начиная с января право на такую выплату получат семьи при рождении первенца. С учетом индексации материнский капитал составит 466 тыс. рублей. При появлении второго ребенка эта сумма будет увеличена на 150 тыс. рублей. Также идет речь о других мерах по поддержке семей с детьми.
450 млрд на эти цели понадобятся уже в 2020-м — данные расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства. 2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает.
В Министерстве финансов сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета.
Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Назначенный на пост первого
Другие способы найти нужную сумму, согласно плану Минфина, это ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ, поясняет собеседник. Однако последние две меры не столь существенны. Эффект от их реализации вряд ли превысит 100−150 млрд рублей.