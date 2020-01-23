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08:52 (мск), источник: РИА Новости

Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег инициаторов марша на Крым от необдуманных поступков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и «западные партнеры». При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.

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«У меня, нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса* на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом», — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, марш экстремистами задуман для того, что «бросить на штыки» хоть какое-то количество своих соотечественников и вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных стран и внутри самой Украины.

«Лидеры меджлиса* готовы вновь бросить людей на акции, сопряженные с риском как минимум угодить в тюрьму, а как максимум — поставить под угрозу свои жизни», — подчеркнул Умеров.

Он также указал на то, что радикалы готовы принести в жертву часть своего народа для достижения корыстных целей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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