08:52 (мск), источник: РИА Новости
Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной
Ранее
По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и «западные партнеры». При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
«У меня, нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса* на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом», — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, марш экстремистами задуман для того, что «бросить на штыки» хоть
«Лидеры меджлиса* готовы вновь бросить людей на акции, сопряженные с риском как минимум угодить в тюрьму, а как максимум — поставить под угрозу свои жизни», — подчеркнул Умеров.
Он также указал на то, что радикалы готовы принести в жертву часть своего народа для достижения корыстных целей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.