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12:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Знаете ли вы членов нового правительства РФ в лицо?

21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении состава правительства, председателем которого стал Михаил Мишустин. Посты сохранили вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и некоторые другие руководители. Но появились в правительстве и новые лица.

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Источник: РИА "Новости"

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РИА "Новости"
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.

РИА "Новости"
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
 

РИА "Новости"
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Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
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Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
 

РИА "Новости"
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Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
 

РИА "Новости"
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Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
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Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
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Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
 

РИА "Новости"
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Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
 

РИА "Новости"
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Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
 

РИА "Новости"
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
 

РИА "Новости"
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Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
 

РИА "Новости"
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Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
 

РИА "Новости"
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
 

РИА "Новости"
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Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
 

РИА "Новости"
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Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
 

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