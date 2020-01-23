Володин заявил, что разговоры о досрочных выборах в Госдуму не имеют под собой оснований

«У нас эта тема никогда не обсуждалась, не обсуждается и привнесена в повестку зарубежным информационным агентством Bloomberg», — сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после принятия в первом чтении президентского законопроекта о поправке к конституции. «А часть наших российских журналистов поплыли по течению, следуя моде, как будто иностранные агентства знают больше, чем вы знаете», — отметил он.
Поэтому не подвергайтесь тому, что может привести к фейковым новостям, а потом за них нужно будет краснеть, тем более за них сейчас ответственность введена.
Вячеслав Володинпредседатель Госдумы
22 января председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучит публикации ряда зарубежных СМИ с лживыми сценариями предстоящих перемен в органах власти РФ. До этого Володин называл публикацию Bloomberg вмешательством в российские избирательные процессы.
17 января американское новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии «Единая Россия», говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. При этом в статье приводится мнение Володина о нереалистичности такого сценария.