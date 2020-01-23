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13:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин призвал к борьбе с антисемитизмом, который «заканчивается Освенцимом»

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин призвал противостоять любым проявлением ксенофобии и антисемитизма, от кого бы это ни исходило, отметив, что антисемитизм «заканчивается Освенцимом». Он сказал это на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он считает, что «нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем».

Путин также напомнил, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и «внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом».

Что касается трагедии Холокоста, то 40% убитых и замученных евреев — евреи Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия.
Владимир Путин
Президент России

Российский президент прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». На мемориальное мероприятие должны приехать около 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Евросоюза. Путин также должен принять участие в открытии в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Встречая Путина в аэропорту Бен-Гуриона глава МИД Израиля Исраэль Кац сказал, что «хочет лично поблагодарить» президента России за то, что Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц (Освенцим) и помогла победе над нацистами. Мать министра была среди тех, кто был в этом лагере и был освобожден советскими войсками.

День освобождения Освенцима установлен ООН, как международный день памяти жертв Холокоста.

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