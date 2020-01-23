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17:31 (мск), источник: ТАСС

Путин: попытки оправдать нацистов требуют ответа всего мирового сообщества

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Попытки исказить историю Второй мировой войны и оправдать нацистов и их пособников требуют ответа со стороны всего мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина для представленного на полях Всемирного форума памяти Холокоста сборника высказываний мировых лидеров о приверженности борьбе с антисемитизмом.

Источник: AP 2020

«Вторая мировая война, будучи самым жестоким и кровавым конфликтом в истории человечества, принесла невыразимые страдания народам Европы и всего мира, — отметил российский президент. — Трагедия Холокоста — один из самых ужасных примеров бесчеловечных преступлений, совершенных нацистами. Память о его жертвах навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим о миллионах граждан разных стран, которые были замучены в концентрационных лагерях и гетто или умерли от голода и болезней. Мы воздаем должное храбрости героических советских солдат и офицеров, наших союзников и бойцов Сопротивления, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти мир от «коричневой чумы».

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Российский лидер при этом выразил сожаление в связи с тем, что в современном мире некоторые государства открыто продвигают человеконенавистнические идеи расизма и антисемитизма и проводят неонацистские шествия. Он добавил, что предпринимаются попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников, а памятники воинам-освободителям оскверняются и уничтожаются.

«Такое возмутительное явление требует ответа всего международного сообщества, — подчеркнул он. — Я бы хотел напомнить, что Россия систематически и последовательно работает в этой сфере. Мы ежегодно вносим на Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции “Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. Положение, осуждающее любое отрицание Холокоста — неотъемлемая часть этого документа».

Мы намерены и далее твердо противостоять любому проявлению национализма и экстремизма, антисемитизма и религиозных конфликтов. Мы ожидаем, что все страны и народы объединят усилия в борьбе с этими угрозами.
Владимир Путин
президент РФ

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США, Украину и Францию. Ожидается, что российский президент выступит на форуме в качестве главного иностранного гостя.

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