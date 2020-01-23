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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД не нашло нарушений в словах Кадырова об убийстве за оскорбление в интернете

Полиция не нашла правонарушений в высказывании главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании за оскорбление чести в интернете, сообщила главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина со ссылкой ответ из регионального управления МВД России. На это обратила внимание «Медиазона».

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«В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого правонарушения. Принимая во внимание вышеуказанное, рассмотрение обращения прекращено», — говорится в ответе ведомства.

Славина сообщила, что в начале ноября попросила проверить призыв главы Чечни «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». Он также выражал готовность преследовать провинившихся, «даже если законы всех стран будут нарушены». Перевод слов с чеченского языка опубликовала «Русская служба ВВС».

Кремль тогда отказался проверять слова главы республики, а пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «Русской службы BBC» «пасквилем» и подчеркнул, что на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ. Правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа просили председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить высказывания главы Чечни.

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