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18:05 (мск), источник: Life.ru

За 18 лет украинцев стало на 11 млн меньше

Такие данные привели по итогам пробной электронной переписи, в ней не учитывалось население неподконтрольных Киеву территорий.

Источник: AP 2020

Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн и составила 37,28 млн человек. А в Киеве проживает около 3,7 млн человек. Такие данные по результатам пробной переписи населения привёл украинский министр Дмитрий Дубилет.

По его словам, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью. Кроме того, в переписи не учитывались жители неподконтрольных Киеву территорий.

Для того чтобы посчитать число граждан, на Украине проанализировали данные трёх мобильных операторов, информацию Госстата и электронных реестров, а также данные государственного реестра физических лиц. Данные обрабатывали три месяца, при этом, как уверяет Дубилет, из казны не было потрачено ни гривны.

При этом единственная в истории независимой Украины перепись состоялась в 2001 году, тогда численность населения составляла 48,45 млн человек.

Александра Вишнякова

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