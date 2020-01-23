Из-за маленьких зарплат не нашлось желающих стать главами районов в Томской области

«Желающих ноль. Уровень ответственности огромный, мы же хотим высокий уровень управления. А уровень заработной платы объективно в этой категории (в сфере управления муниципалитетом — ИФ) — низкий», — сказал Рожков.
Вице-губернатор не уточнил размер зарплат глав районов, но отметил, что многие из них могут рассчитывать на получение соцподдержки для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. По его словам, речь идет о возмещении затрат на покупку спутникового оборудования для цифрового телевидения.
В сентябре 2020 года в Томской области пройдут выборы глав двух городских округов — ЗАТО Северск и Кедрового, а также семи муниципалитетов — Зырянского, Кривошеинского, Парабельского, Верхнекетского, Бакчарского, Первомайского и Чаинского районов.
«Главы муниципальных образований будут избираться депутатским корпусом на основании кандидатур, которые будут предложены конкурсной комиссией. Она сформирована пока для Верхнекетского района», — добавил Рожков.