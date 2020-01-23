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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Израиле, рассказал, что недавно ознакомился с архивными документами и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, который его потряс.

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«За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — рассказал российский лидер в четверг на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти».

Президент РФ также отметил, что блокаду Ленинграда и Холокост нельзя ни с чем сравнить, хотя «в истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий».

Кроме того, Путин заявил, что Израиль придает особое значение сохранению правды о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом и разделяет возмущение России попытками пересмотреть итоги войны.

В Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй Мировой войны, обелить убийц и преступников.
Владимир Путин
президент РФ
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Он отметил, что в Израиле, как и в России, «понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии».

«Наш общий долг — передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитывать в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости», — подчеркнул Путин.

Открытие мемориала «Свеча памяти»

Ранее в четверг российский президент в Иерусалиме открыл мемориал «Свеча памяти», посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

На церемонии, прошедшей в парке «Сакер», присутствовали также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой, мэр Иерусалима и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путин перерезал ленту, удерживающую ткань, под которой был скрыт памятник.

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Памятник установлен в центре Иерусалима, вблизи зданий Кнессета (парламента) и МИД Израиля. Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Инициатива его создания исходила от проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников при поддержке еврейских общественных организаций России и Израиля.

Монумент был совместно спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами. В основание памятника заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища, являющегося крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны.

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Памятник представляет собой восьмиметровую бронзовую стелу, в верхнюю секцию которой вмонтирована литая часть, символизирующая пламя свечи. На монументе помещен текст на русском, иврите и английском, рассказывающий о блокаде, а также символы Ленинграда — Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости — в прицеле вражеских орудий. Также на мемориале присутствует символ Холокоста — звезда Давида, опутанная колючей проволокой.

Частью композиции является образ «блокадной ласточки», напоминающий о маленьком жестяном значке с изображением ласточки с письмом в клюве, который весной 1942 года многие ленинградцы носили на груди. Этот символ был ответом на заявления фашистской пропаганды о том, что в блокадный город не пролетит даже птица. Первый камень и капсула в основание мемориала были заложены в ноябре 2019 года.

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