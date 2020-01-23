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19:24 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал Холокост «черной и позорной» страницей истории

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Холокост «одной самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории». Однако по его словам, память об этом сможет стать уроком и предостережением будущим поколениям, только если она будет сохранена без купюр.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, “окончательное решение еврейского вопроса” — это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории», — обратился Путин к участникам Международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он подчеркнул, что «память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний».

Президент РФ сделал акцент на том, что участников форума, посвященного памяти жертв Холокоста, объединила общая ответственность, долг перед прошлым и будущим.

Мы скорбим обо всех жертвах нацизма и в их числе 6 млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40% — это граждане бывшего Советского Союза. Поэтому Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда.
Владимир Путин
президент РФ
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Шок от увиденного

Путин рассказал, что перед поездкой в Иерусалим познакомился с подлинными документами, отчетами офицеров Красной Армии после освобождения Освенцима. «Должен вам сказать, уважаемые коллеги, читать эти военные сводки, документы, где в деталях было рассказано, как был устроен лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения людей, очень сложно, невыносимо, — признался президент РФ. — Многие из них написаны от руки солдатами и офицерами Красной Армии на второй-третий день после освобождения узников и передают тот шок, который испытали солдаты и офицеры Красной Армии от увиденного там, от свидетельств, которые вызывали боль, негодование и сострадание».

Он добавил, что маршал Красной Армии Иван Конев, командовавший военной операцией по взятию тогда густонаселенного Силезского промышленного района Германии, использовал тактику максимального спасения мирных жителей и, получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: «Был тогда не вправе потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии».

Целенаправленное уничтожение людей

Глава российского государства напомнил, что 27 января исполнится 75 лет со дня освобождения Освенцима. «В этом аду, куда сгоняли людей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины — это евреи, — сказал он. — Но не забудем и о том, что у этого преступления были и соучастники, пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев». Российский лидер отметил, что концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы.

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«На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 млн евреев, в Литве — уничтожено 220 тыс. человек. Это, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, 95% довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии — 77 тыс. и так далее. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев», — поделился цифрами Путин.

«Холокост — это целенаправленное уничтожение людей. Но надо помнить, что нацисты готовили такую же участь и многим другим народам. — сказал президент РФ. — “Недочеловеками” были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей. Их родная земля должна была служить жизненным пространством для нацистов, обеспечив им сытое существование, а славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами, без своей культуры, исторической памяти, без языка».

Цена Победы

Путин обратился к аудитории с напоминанием о том, что в 1945 году конец варварским планам положил, прежде всего, советский народ. «Он отстоял и свое Отечество, и принес освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу — 27 млн погибших. Мы никогда этого не забудем», — заверил Путин.

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