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19:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравления местного оружейника

Прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Ранее болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса «Новичок».

Источник: GETTY IMAGES

Россиян обвинили в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года они «в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства» путем «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом», говорится в сообщении болгарской прокуратуры.

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В то же время прокуратура не приводит их имена.

Отравление Гебрева

Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления в 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время с аналогичными симптомами госпитализировали его и одного из топ-менеджеров его компании Emco.

Тогда преступление не было раскрыто, однако уже после истории с отравлением Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование. В середине октября 2018 года эту просьбу удовлетворили.

Прокуратура Болгарии распространила записи с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые

Еще в 2015 году, лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химоружии, по заказу Гебрева сомгла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», писало в январе 2019 года болгарское издание «Капитал».

Вещество того же класса было найдено на дверной ручке в доме Сергея Скрипаля в Солсбери после отравления.

В октябре прошлого года американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что за отравлением Гебрева в Болгарии и Скрипалей в Британии может стоять подразделение 29155 ГРУ России. Оно же, по данным издания, могло быть причастно к «кампании по дестабилизации» в Молдове и попытке госпереворота в Черногории.

В ноябре расследовательская группа Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выпустили совместное расследование, в котором говорилось, что к отравлению Гебрева могут быть причастны восемь офицеров ГРУ. Один из них, Денис Сергеев, путешествовавший под псевдонимом «Сергей Федотов», мог быть также причастен и к отравлению Скрипалей, сообщала ранее Bellingcat.

По данным болгарской прокуратуры, «Федотов» побывал в Болгарии как минимум трижды в 2015 году.

  • 5 февраля — прилетел на самолете. Покинул страну 22 февраля через аэропорт Софии.
  • Во второй раз «Федотов» прилетел в Бургас 24 апреля 2015 года. По информации Bellingcat, на обратный рейс «Федотов» не явился, вместо этого он объявился вечером 28 апреля в стамбульском аэропорту «Ататюрк» и в последний момент купил билет на рейс в Москву.
  • В третий раз «Федотов» попал в Болгарию через аэропорт Софии 23 мая 2015 года. 29 мая он пересек границу с Сербией в автомобиле вместе с другим гражданином.

Причина отравления Гебрева неизвестна. На вопрос Bellingcat и The Insider о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие на Украину, а во-вторых, Россия, по его мнению, могла претендовать на оружейный завод, который находился под контролем Emco.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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