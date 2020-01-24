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01:42 (мск), источник: РИА Новости

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.

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Выступая на пресс-конференции в Давосе, он заявил, что позиция Варшавы на проходящем в Израиле мероприятии не была представлена.

«Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. <…> Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать», — цитирует Дуду Wpolityce.

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Президент также отметил, что намерен продолжать бороться с «фальсификацией истории».

Ранее польский лидер заявил, что получил приглашение на форум, но намерен проигнорировать его, поскольку ему не дадут выступить там с речью.

В четверг в Израиле проходит Всемирный форум памяти холокоста. В ходе выступления президент Владимир Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем.

Организаторами Пятого Всемирного форума памяти холокоста выступили мемориал «Яд Вашем», президент Израиля и фонд «Всемирный форум памяти холокоста». Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.

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