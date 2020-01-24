01:42 (мск), источник: РИА Новости
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
Выступая на
«Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. <…> Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать», — цитирует Дуду Wpolityce.
Президент также отметил, что намерен продолжать бороться с «фальсификацией истории».
Ранее польский лидер заявил, что получил приглашение на форум, но намерен проигнорировать его, поскольку ему не дадут выступить там с речью.
В четверг в Израиле проходит Всемирный форум памяти холокоста. В ходе выступления президент Владимир Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем.
Организаторами Пятого Всемирного форума памяти холокоста выступили мемориал «Яд Вашем», президент Израиля и фонд «Всемирный форум памяти холокоста». Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.