06:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Ни Минска, ни войны
Киев взял курс на пересмотр соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе.
Власти Украины признали Минские соглашения противоречащими интересам государства. Киев не устраивает положение документа, предписывающее передачу украинским властям контроля над границей между РФ и самопровозглашенными ЛНР и ДНР только после проведения на территории непризнанных республик местных выборов. Москва со своей стороны жестко настроена противостоять попыткам хоть
О намерении добиться пересмотра действующих Минских соглашений сообщил изданию «НВ» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников. Он пояснил, что украинскую сторону не устраивает закрепленная в соглашении очередность действий по деэскалации конфликта и возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) под контроль Киева.
В согласованных Украиной, Россией, ОБСЕ и непризнанными республиками еще в 2014—2015 годах документах говорится, что украинские силовики возобновят контроль над всей протяженностью
«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. Украинская делегация будет настаивать на том, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — заявил Алексей Резников в Давосе, где находился на Всемирном экономическом форуме.
По его словам, план урегулирования, к которому склоняются нынешние украинские власти, предусматривает проведение выборов в ОРДЛО только после разоружения всех незаконных формирований, установления режима полной тишины, вывода из региона всех иностранцев, принимавших участие в боях, и возобновления контроля Украины над всей протяженностью границы.
Глава ведомства Андрей Загороднюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что в целом приемлемые для Киева условия соглашений стоило бы откорректировать в части последовательности их исполнения.
«Мы настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом — все остальные демократические процессы, которые будут происходить», — сообщил министр. Кроме того, добавил Андрей Загороднюк, украинскую сторону не устраивает трактовка Россией некоторых пунктов Минских соглашений, из которой следует, что ЛНР и ДНР — это самостоятельные участники конфликта, с которыми Киев должен вести диалог напрямую. «Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса», — подчеркнул он.
По его словам, проведение в ОРДЛО выборов в соответствии с украинским законодательством, как предписано документом, до возобновления полного контроля Киева над границей с Россией невозможно.
«По закону, на местных выборах должны быть представлены украинские партии, организованы эти выборы должны быть чиновниками украинской избирательной комиссии, освещать подготовку и ход голосования должны украинские медиа. Кто туда сейчас пустит украинские партии, чиновников и журналистов, да еще и позволит им спокойно работать?» — задается вопросом собеседник «Ъ».
По его словам, невозможность реализации Минских соглашений без изменения последовательности установленных в них действий не могут не понимать и российские власти. «Если бы россияне реально хотели мира, они бы давно согласились на пересмотр отдельных положений Минска. Ведь очевидно, что без этого пересмотра в обозримом будущем никакого реального прогресса не будет», — заключил источник «Ъ».
Украинская оппозиция и вовсе призывает к радикальным действиям. Представленные в Верховной раде партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука призывают к одностороннему выходу из соглашений, не соответствующих, по их мнению, требованиям времени и противоречащих национальным интересам.
«Резников немного не понимает, что все решения саммита в “нормандском формате” были зафиксированы в итоговом коммюнике. Ни о каком пересмотре там речи не идет. Последние заявления представителей украинской стороны — это абсолютно порошенковский подход: забалтывание и попытка переписать то, что они не хотят выполнять», — сказал «Ъ» источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе.
С комментарием выступил и глава МИДа непризнанной ЛНР Владислав Дейнего. «Налицо очередная попытка получить Донбасс под полный контроль, полностью забыв про политические обязательства Киева», — говорится в заявлении, которое распространил господин Дейнего. Заявления Алексея Резникова он назвал «безответственными» и предупредил: «Сами эти намерения (пересмотреть соглашения.— “Ъ”) уже представляют опасность для мирного урегулирования конфликта, а попытки внести дисбаланс в обязательства сторон могут в принципе повредить мирному процессу, который в 2015 году с большим трудом прекратил активную фазу вооруженного противостояния».
Отметим, что украинская сторона не в первый раз критикует договоренности, заключенные с ее участием.
Он признался, что пытался донести до российского президента Владимира Путина свою позицию и объяснить необходимость изменения этой очередности, но не преуспел в этом. «Мы заложники Минска», — сказал тогда господин Зеленский украинским журналистам.
В свою очередь, Владимир Путин тогда в Париже настаивал на важности исполнения договоренностей именно в той последовательности, которая в них зафиксирована. Президент России отдельно подчеркивал, что процесс восстановления контроля Украины над неподконтрольным ей сейчас сегментом границы с РФ должен начаться на следующий день после проведения местных выборов в двух народных республиках.
Между тем параллельно с призывами пересмотреть соглашения в Киеве развивается другой процесс, но со схожей целью — поставить договоренности под сомнение.
Разбирательство начато по факту обращения в ГБР юриста Андрея Портнова, занимавшего должность первого заместителя главы администрации президента Виктора Януковича в 2014 году.
«Порошенко, достигая договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и осознавая, что Российская Федерация является стороной конфликта, сознательно прописал эти условия в документе от 12 февраля 2015 года, то есть действовал в интересах России, поскольку прекращение войны и восстановление территориальной целостности привязал к моменту, когда на это появится воля Российской Федерации», — объяснял суть своих претензий к
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Матвей Шиманов, Киев; Владимир Соловьев