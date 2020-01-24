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06:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ни Минска, ни войны

Киев взял курс на пересмотр соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе.

Источник: РИА "Новости"

Власти Украины признали Минские соглашения противоречащими интересам государства. Киев не устраивает положение документа, предписывающее передачу украинским властям контроля над границей между РФ и самопровозглашенными ЛНР и ДНР только после проведения на территории непризнанных республик местных выборов. Москва со своей стороны жестко настроена противостоять попыткам хоть что-то изменить в Минских соглашениях.

О намерении добиться пересмотра действующих Минских соглашений сообщил изданию «НВ» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников. Он пояснил, что украинскую сторону не устраивает закрепленная в соглашении очередность действий по деэскалации конфликта и возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) под контроль Киева.

В согласованных Украиной, Россией, ОБСЕ и непризнанными республиками еще в 2014—2015 годах документах говорится, что украинские силовики возобновят контроль над всей протяженностью российско-украинской границы только после проведения в ОРДЛО местных выборов. При этом отдельно подчеркивается, что выборы эти должны быть проведены в соответствии с украинским законодательством.

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«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. Украинская делегация будет настаивать на том, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — заявил Алексей Резников в Давосе, где находился на Всемирном экономическом форуме.

По его словам, план урегулирования, к которому склоняются нынешние украинские власти, предусматривает проведение выборов в ОРДЛО только после разоружения всех незаконных формирований, установления режима полной тишины, вывода из региона всех иностранцев, принимавших участие в боях, и возобновления контроля Украины над всей протяженностью границы.

Изменить последовательность действий, предписанных Минскими соглашениями, хотели бы и в украинском Минобороны.
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Глава ведомства Андрей Загороднюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что в целом приемлемые для Киева условия соглашений стоило бы откорректировать в части последовательности их исполнения.

«Мы настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом — все остальные демократические процессы, которые будут происходить», — сообщил министр. Кроме того, добавил Андрей Загороднюк, украинскую сторону не устраивает трактовка Россией некоторых пунктов Минских соглашений, из которой следует, что ЛНР и ДНР — это самостоятельные участники конфликта, с которыми Киев должен вести диалог напрямую. «Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса», — подчеркнул он.

Источник «Ъ», близкий к офису президента Украины, считает, что в нынешней редакции Минские соглашения вряд ли выполнимы.
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По его словам, проведение в ОРДЛО выборов в соответствии с украинским законодательством, как предписано документом, до возобновления полного контроля Киева над границей с Россией невозможно.

«По закону, на местных выборах должны быть представлены украинские партии, организованы эти выборы должны быть чиновниками украинской избирательной комиссии, освещать подготовку и ход голосования должны украинские медиа. Кто туда сейчас пустит украинские партии, чиновников и журналистов, да еще и позволит им спокойно работать?» — задается вопросом собеседник «Ъ».

По его словам, невозможность реализации Минских соглашений без изменения последовательности установленных в них действий не могут не понимать и российские власти. «Если бы россияне реально хотели мира, они бы давно согласились на пересмотр отдельных положений Минска. Ведь очевидно, что без этого пересмотра в обозримом будущем никакого реального прогресса не будет», — заключил источник «Ъ».

Украинская оппозиция и вовсе призывает к радикальным действиям. Представленные в Верховной раде партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука призывают к одностороннему выходу из соглашений, не соответствующих, по их мнению, требованиям времени и противоречащих национальным интересам.

В Москве заявления украинских официальных лиц услышали, но прислушиваться к ним, а тем более обсуждать тему пересмотра договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе не собираются.

«Резников немного не понимает, что все решения саммита в “нормандском формате” были зафиксированы в итоговом коммюнике. Ни о каком пересмотре там речи не идет. Последние заявления представителей украинской стороны — это абсолютно порошенковский подход: забалтывание и попытка переписать то, что они не хотят выполнять», — сказал «Ъ» источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе.

С комментарием выступил и глава МИДа непризнанной ЛНР Владислав Дейнего. «Налицо очередная попытка получить Донбасс под полный контроль, полностью забыв про политические обязательства Киева», — говорится в заявлении, которое распространил господин Дейнего. Заявления Алексея Резникова он назвал «безответственными» и предупредил: «Сами эти намерения (пересмотреть соглашения.— “Ъ”) уже представляют опасность для мирного урегулирования конфликта, а попытки внести дисбаланс в обязательства сторон могут в принципе повредить мирному процессу, который в 2015 году с большим трудом прекратил активную фазу вооруженного противостояния».

Отметим, что украинская сторона не в первый раз критикует договоренности, заключенные с ее участием.

В декабре прошлого года, находясь в Париже, где проходил саммит в «нормандском формате», президент Украины Владимир Зеленский назвал установленную Минскими соглашениями очередность действий по разрешению конфликта дипломатическим поражением своей страны.
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Он признался, что пытался донести до российского президента Владимира Путина свою позицию и объяснить необходимость изменения этой очередности, но не преуспел в этом. «Мы заложники Минска», — сказал тогда господин Зеленский украинским журналистам.

В свою очередь, Владимир Путин тогда в Париже настаивал на важности исполнения договоренностей именно в той последовательности, которая в них зафиксирована. Президент России отдельно подчеркивал, что процесс восстановления контроля Украины над неподконтрольным ей сейчас сегментом границы с РФ должен начаться на следующий день после проведения местных выборов в двух народных республиках.

Между тем параллельно с призывами пересмотреть соглашения в Киеве развивается другой процесс, но со схожей целью — поставить договоренности под сомнение.

К Минским соглашениям появились вопросы у правоохранительных органов. Государственное бюро расследований (ГБР) ведет досудебное разбирательство, выясняя, не было ли подписание соглашений предыдущим президентом Украины Петром Порошенко государственной изменой.
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Разбирательство начато по факту обращения в ГБР юриста Андрея Портнова, занимавшего должность первого заместителя главы администрации президента Виктора Януковича в 2014 году.

«Порошенко, достигая договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и осознавая, что Российская Федерация является стороной конфликта, сознательно прописал эти условия в документе от 12 февраля 2015 года, то есть действовал в интересах России, поскольку прекращение войны и восстановление территориальной целостности привязал к моменту, когда на это появится воля Российской Федерации», — объяснял суть своих претензий к экс-президенту Андрей Портнов.

Сам Петр Порошенко заявляет, что это дело и другие расследования, начатые ГБР в его отношении по обращениям господина Портнова, политические мотивированы.

Сейчас экс-президент фигурирует в 16 делах, расследуемых ГБР. На 24 января у него назначен допрос по делу о государственной измене при подписании Минских соглашений. На этот допрос господин Порошенко обещал явиться.

Матвей Шиманов, Киев; Владимир Соловьев

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