Госдеп сообщил о «стычках» между военными из России и США в Сирии

Так дипломат прокомментировал публикации турецких и американских СМИ о случившемся вокруг нефтяных областей. Согласно сообщениям, американские военные заблокировали российский конвой вблизи города Рмелан.
Говоря об упомянутом инциденте, Джеффри отметил, что российские и американские силы находятся очень близко друг к другу на северо-востоке в результате ранее достигнутых договоренностей Москвы и Анкары. По его словам, в этой области нет «детальных правил по предотвращению конфликтов на земле и линий, которые люди не должны пересекать без разрешения».
«Там идет много патрулирования. И небольшое число этих патрулей <…> привело к незначительным стычкам. Ничего серьезного, ничего угрожающего. Все решалось по военным каналам», — сказал спецпредставитель.
Дипломат также напомнил о существовании механизма предотвращения инцидентов между Россией и США, который действует уже на протяжении нескольких лет.
«Он, главным образом, охватывает операции в воздухе. Были проблемы на земле в Манбидже около 14 месяцев назад после того, как русские продвинулись на юго-восток. Но все решалось по военным каналам», — заявил Джеффри.
По его словам, около года назад американские военные «перехватили» некоего российского генерала у Манбиджа. Спецпредставитель не рассказал деталей инцидента, отметив, что «все решалось по военным каналам».
Он также подчеркнул, что Россия и США подчеркивают важность функционирования такого механизма.