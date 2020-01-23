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22:19 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп сообщил о «стычках» между военными из России и США в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Между российскими и американскими военными в Сирии не произошло «ничего серьезного или угрожающего», заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри.

Источник: Reuters

Так дипломат прокомментировал публикации турецких и американских СМИ о случившемся вокруг нефтяных областей. Согласно сообщениям, американские военные заблокировали российский конвой вблизи города Рмелан.

Говоря об упомянутом инциденте, Джеффри отметил, что российские и американские силы находятся очень близко друг к другу на северо-востоке в результате ранее достигнутых договоренностей Москвы и Анкары. По его словам, в этой области нет «детальных правил по предотвращению конфликтов на земле и линий, которые люди не должны пересекать без разрешения».

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«Там идет много патрулирования. И небольшое число этих патрулей <…> привело к незначительным стычкам. Ничего серьезного, ничего угрожающего. Все решалось по военным каналам», — сказал спецпредставитель.

Дипломат также напомнил о существовании механизма предотвращения инцидентов между Россией и США, который действует уже на протяжении нескольких лет.

«Он, главным образом, охватывает операции в воздухе. Были проблемы на земле в Манбидже около 14 месяцев назад после того, как русские продвинулись на юго-восток. Но все решалось по военным каналам», — заявил Джеффри.

По его словам, около года назад американские военные «перехватили» некоего российского генерала у Манбиджа. Спецпредставитель не рассказал деталей инцидента, отметив, что «все решалось по военным каналам».

Он также подчеркнул, что Россия и США подчеркивают важность функционирования такого механизма.

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