00:33 (мск), источник: РИА Новости
В УПЦ ответили на заявление Филарета о его возможном возвращении
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В церковь возвращаются из раскола «с покаянием, а не с заявлениями и ультиматумами», заявил РИА Новости глава
Так он прокомментировал слова раскольника Филарета Денисенко о готовности вернуться в УПЦ и возможности объединения его неканончической структуры при условии, что Русская православная церковь дарует автокефалию и позволит создать патриархат.
«Если ты отступил и понимаешь, что ты отступил, и хочешь вернуться в Церковь Христову — то ты возвращайся, но с покаянием возвращайся. Мы же не политическая организация», — сказал Анисимов.
Он добавил, что все произошедшее на Украине за последние тридцать лет — это «дело рук Филарета, это он создал этот раскол».
Глава
Анисимов подчеркнул, что после того как на поле украинского раскола «появились еще большие хищники, чем сам Филарет», то Денисенко присмирел и вспомнил, что «у нас же тут и законы есть, и так далее».
В 1992 году Архиерейский собор РПЦ лишил митрополита Филарета сана и всех степеней священства за «учинение раскола в Церкви», а также «диктат и шантаж», «клятвопреступление» и ряд других поступков. Через два года «ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета» Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в 1997 году Денисенко был отлучен от Церкви.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украиныобразованная путем слияния двух раскольнических структур.
Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Уже через несколько месяцев Филарет сообщил о разделе в «новой церкви». По его словам, это произошло