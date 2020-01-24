02:58 (мск), источник: Известия
Есть «ВКонтакте»: какие ресурсы попали в список бесплатных сервисов
В предварительный перечень Минкомсвязи вошли «Одноклассники», а также почта «Яндекса» и Mail.ru.
Первый список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным, оказался в распоряжении «Известий». Среди них популярные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group — они перечислены в обращении Минкомсвязи к операторам, с которым ознакомились «Известия». Ведомство просит компании оценить объемы трафика, используемого их посетителями.
Получение этого документа подтвердили источники, близкие к трем операторам. Эксперты мало верят в выплату компенсаций бизнесу за предоставление нетарифицируемого доступа к таким ресурсам.
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым могут сделать для граждан бесплатным (перечень есть в распоряжении «Известий»). Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета. Этот список операторы «большой четверки» получили 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент занимал пост и.о. министра связи.
Получение документа подтвердили источники, близкие к трем операторам. Министерство просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).
В Минкомсвязи также подтвердили существование предварительного списка бесплатных ресурсов, пояснив, что он еще будет дополняться. По этому образцу планируется оценить все возможные сервисы.
— Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты, — сказали «Известиям» в министерстве.
Там добавили, что список предварительный и если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. За бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию, не исключили в Минкомсвязи.
О том, что в России планируется запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит всем гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным
20-го числа после совещания в Минкомсвязи
По мнению Германа Клименко, ключевое в предложении Владимира Путина не то, что доступ к социально значимым сервисам станет бесплатным. Главное, чтобы пользователи имели доступ к ним всегда, даже при нулевом балансе. Эксперт считает, что стоит обнулить трафик к порталу госуслуг, а также сайтам медицинских и образовательных организаций. При этом он не видит смысла это делать для коммерческих ресурсов — соцсетей, мессенджеров и почты, так как при необходимости компании сами могут договориться с операторами об этом на своих условиях.
Идея предоставления бесплатного доступа к некоторым социально значимым ресурсам не нова. В частности, Facebook в 2013 году запустил проект Internet.org по предоставлению бесплатного доступа к некоторым
Эксперт считает маловероятной выплату компенсаций за предоставление нетарифицируемого доступа к таким ресурсам. Проблема, по его словам, в подсчете трафика, за который компании должны получить деньги. С одной стороны, когда дело дойдет до выделения средств, собственные данные операторов вряд ли будут вызывать доверие у власти, с другой — телекоммуникационные компании также не заинтересованы и в том, чтобы позволять внешнему аудитору измерять их трафик, пояснил аналитик.
Источник в одной из
В Mail.ru Group, «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), МТС, «Яндексе» отказались от комментариев. В «Фотостране», «В кругу друзей», «Дневнике», km.ru не ответили на запрос «Известий».
Директор объединенного партнерского отдела СМИ2 и «МирТесен» Ольга Арцева отметила, что появление соцсети в списке социально значимых
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