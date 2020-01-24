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08:53 (мск), источник: Известия

Жириновский назвал причину распада СССР

Одной из главных причин распада Советского Союза стала однопартийная система, заявил 23 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Источник: Известия

По его словам, если бы Коммунистическая партия (КПСС) согласилась на разделение на две фракции, СССР существовал бы до сих пор.

«Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую, и между ними была бы реальная конкуренция, то Советский Союз был бы вечным!» — написал Жириновский в Telegram.

Официально СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 года.

22 января американский журналист Тед Ролл заявил, что одним из основных факторов, способствующих распаду СССР, стало вмешательство США. В своей статье Ролл привел несколько примеров деятельности Вашингтона, направленной на подрыв Советского Союза.

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