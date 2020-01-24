08:53 (мск), источник: Известия
Жириновский назвал причину распада СССР
Одной из главных причин распада Советского Союза стала однопартийная система, заявил 23 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, если бы Коммунистическая партия (КПСС) согласилась на разделение на две фракции, СССР существовал бы до сих пор.
«Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и
Официально СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 года.
22 января американский журналист Тед Ролл заявил, что одним из основных факторов, способствующих распаду СССР, стало вмешательство США. В своей статье Ролл привел несколько примеров деятельности Вашингтона, направленной на подрыв Советского Союза.