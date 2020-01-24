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04:30 (мск), источник: Известия

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Минфин и Центробанк продолжают работать над совершенствованием законопроекта о новом варианте накопительной пенсионной системы — гарантированном пенсионном плане (ГПП).

Источник: Известия

Для тех, кто вступит в систему ГПП, предполагается два варианта получения денег — получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или же забрать накопления сразу, заплатив НДФЛ. Этот своеобразный ограничитель предусмотрен для того, чтобы люди получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму, которую можно быстро потратить.

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При этом Минфином рассматривается вариант, согласно которому плата за выход из системы ГПП может оказаться существенно ниже, чем предполагалось изначально. Принципиальный вопрос состоит в том, будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей забираемой человеком суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного плана, или только с инвестиционного дохода.

«Человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. рублей, а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы», — приводит пример директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы. Поэтому второй вариант, который минимизирует потери граждан, будет более адекватным, хотя при его применении и не исключены определенные сложности. Например, если на какой-то период НПФ уйдет в минус или произойдет смена фонда, это в итоге может привести к проблемам с определением чистого дохода.

На каком из вариантов налогообложения будет решено остановиться, ясности еще нет. Новую систему негосударственного пенсионного обеспечения ГПП Минфин и ЦБ представили в конце октября прошлого года. В новой редакции законопроект будет опубликован в феврале, сама система должна заработать в 2022 году.

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