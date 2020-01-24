Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
31Правительство Михаила Мишустина
11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз подписал Brexit

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом Мишель сообщил в Twitter.

Источник: AFP 2020

«Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — отметил глава Евросовета.

29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте. Великобритания и Брюссель также должны будут заключить торговое соглашение.

Читайте также
Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit

Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

23 января билль о Brexit подписала королева Великобритании Елизавета. До этого британский парламент одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза.

Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В результате Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Во время загрузки произошла ошибка.
Британский парламент одобрил «брексит» 31 января
Во время загрузки произошла ошибка.
11:39 (мск)© Ньюстюб
 Самая красивая в мире женщина обнажилась на камеру. Фото
Сестра Жанны Фриске показала ее квартиру. Видео
Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками
Банкира Деда Хасана задержали в Москве
Плату за получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Синоптик пообещал зимний февраль в европейской России
Дизайнер показал, как бы выглядели исторические персонажи сейчас
Греция выдала россиянина Александра Винника Франции
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой Популярная российская актриса ответила на вопросы телеведущей в передаче «Секрет на миллион»
Горячие темы на Авто
Обезьяны с гранатой? 161
Объединимся мы с Белоруссией или нет? 105
Кто отвечает за наше здоровье ,здоровье наших детей? 104
Езда с непрогретым двигателем 89
Новости партнеров
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Вот почему умные водители никогда не хранят авто в гараже зимой
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Чем может удивить старая советская сберкнижка
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Новости партнеров
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Новый терминал Шереметьево в стиле русского конструктивизма
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Бондарчук сделал то, что еще никто не делал за всю историю российского кино
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь