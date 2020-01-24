Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
27Как жили студенты в советские годы
12:19 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган призвал не повторять сирийскую ошибку в Ливии

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал не повторять в Ливии сирийскую ошибку и усилить международное давление на главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, чтобы склонить его к перемирию.

Источник: РИА Новости

«Наша главная цель — потушить конфликты в регионе. Мы работаем над этим с Россией и Германией. С (президентом РФ Владимиром) Путиным мы добились соглашения по перемирию в Ливии, а потом прошла Берлинская конференция, где сделали большой и важный шаг, приняв коммюнике из 55 пунктов. Не надо повторять сирийскую ошибку в Ливии», — заявил Эрдоган, выступая на открытии нового здания турецко-германского университета в Стамбуле. На церемонии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая находится в Турции с визитом.

Читайте также
Эрдоган снова заявил о присутствии бойцов «Вагнера» в Ливии

По словам турецкого лидера, Хафтар продолжает атаки на Триполи, в ходе которых гибнут мирные жители. «Нужно оказать давление на Хафтара, чтобы стабилизировать ситуацию. Если мы не хотим делить страну с ИГ*, «Аль-Каидой"* и наемниками, мы должны ускорить процесс урегулирования. Мы будем работать совместно с немецкими друзьями, чтобы быстрее покончить с кризисом в Ливии», — добавил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, если решение в Ливии не будет найдено, то «хаос может объять весь средиземноморский регион».

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта.

Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Следите за развитием темы В Ливии началась новая война
 Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
В Китае из-за смертельного коронавируса закрыли 13 городов
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса
Банкира Деда Хасана задержали в Москве
Прививка от рака: всех россиянок предлагают вакцинировать
Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд
Синоптик пообещал зимний февраль в европейской России
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
«Слабое звено» с Киселевой возвращается: первые фото со съемок Легендарная телеигра снова будет идти в эфире. Смотрите эксклюзивный репортаж «Кино Mail.ru» со съемок первых выпусков
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Трюк гаишников, который многих оставил без прав
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь