«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

«У меня просто нет слов. Это тот самый случай, когда только и можно сказать “без комментариев”, — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. — От недавнего скандала с заявлением “мочить” журналистов до “циркового” номера с человеком в форме — это, как в известном выражении, от трагедии к фарсу».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне на итоговом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Чувашии вручал ключи от четырёх новых пожарных машин.
Вручение проходило перед строем сотрудников ведомства, с участием начальника регионального управления МЧС Станислава Антонова и министра по делам ГО и ЧС Вениамина Петрова и, конечно, журналистов. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами. При этом все участники инцидента весело улыбались.