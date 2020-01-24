В Болгарии заподозрили в шпионаже двух российских дипломатов

Один из россиян был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии. По данным следствия, он вел разведывательную деятельность с 2017 года. Дипломат якобы запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии.
Еще один россиянин, который является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии, с 2018 года якобы собирал секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности страны. Данные он передавал в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве. Чтобы собирать информацию, россиянин установил контакт с болгарскими гражданами, которые имели к ней доступ.
Поскольку дипломаты обладают неприкосновенностью, уголовное дело против них приостановили. Однако, как отметили в прокуратуре, в действиях россиян есть признаки преступления по ст. 104, п. 1 УК Болгарии (сбор информации, которая составляет гостайну, с целью ее передачи иностранному государству или иностранной организации).
Напомним, в октябре 2019 года Болгария решила выслать первого секретаря посольства России по подозрению в шпионаже. С 2018 года он якобы передавал информацию, представляющую государственную тайну. Прокуратура заявила, что российский дипломат регулярно общался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленными чиновниками, которые имеют доступ к секретной информации. Эти сведения касались Болгарии, Евросоюза и НАТО. Чтобы получить нужную информацию, российский дипломат якобы предлагал и материальное вознаграждение. В ответ на действия Болгарии Россия выслала сотрудника посольства Болгарии.