15:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент предпочел дополнения заменам
У Владимира Путина два новых помощника и на одного замглавы администрации больше.
Впервые за многие годы смена правительства России не привела к системным изменениям в администрации президента (АП). Владимир Путин утвердил нового заместителя главы АП — им стал бывший
Новые назначения теперь уже в администрацию президента произошли в пятницу утром — Владимир Путин утвердил в должности сразу трех выходцев из Белого дома, покинувших правительство после формирования нового состава.
Согласно указу, заместителем руководителя АП станет Дмитрий Козак, до отставки правительства занимавший должность
Какие именно вопросы Дмитрий Козак будет курировать в президентской администрации, пока неочевидно. С одной стороны, возможно продолжение его деятельности на последнем месте работы — в первую очередь это работа с госкомпаниями, которой относительно много занимался ставший первым
Второе назначение, ставшее уже ожидаемым, Максима Орешкина, который теперь станет помощником президента. В указе полномочия чиновника не раскрываются, однако наиболее логичным представляется вверение ему экономических вопросов — ранее должность экономического помощника президента покинул Андрей Белоусов. До ухода из Белого дома Максим Орешкин возглавлял Минэкономики — он пришел в ведомство в 2016 году после громкой отставки Алексея Улюкаева, а до этого работал в Минфине и в банках. На своем посту Максим Орешкин, в частности, «взялся» за статистику, добившись перехода Росстата в подчинение Минэкономики. В новом правительстве Орешкина на посту министра экономического развития сменил
Достаточно очевидна роль Максима Орешкина в администрации — это место, ранее занимаемое Андреем Белоусовым, фактически — пост старшего экономиста президентской ветви власти. Модификации этих полномочий, видимо, не предполагается — речь идет как о руководстве соответствующим экспертным корпусом АП, так и работе, связанной с экономической частью внешнеполитических полномочий Владимира Путина, в том числе в G20, во взаимоотношениях с ЕС, в контактах с США, в этой сфере вполне возможна активизация.
Наконец,
Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин