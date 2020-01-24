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15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент предпочел дополнения заменам

У Владимира Путина два новых помощника и на одного замглавы администрации больше.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Впервые за многие годы смена правительства России не привела к системным изменениям в администрации президента (АП). Владимир Путин утвердил нового заместителя главы АП — им стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Максим Орешкин вместо ушедшего в Белый дом Андрея Белоусова стал экономическим помощником президента. Наконец, для экс-министра культуры Владимира Мединского создан де-факто новый пост — вместе с советником президента по культуре в АП будет помощник президента по тому же направлению.

Новые назначения теперь уже в администрацию президента произошли в пятницу утром — Владимир Путин утвердил в должности сразу трех выходцев из Белого дома, покинувших правительство после формирования нового состава.

Согласно указу, заместителем руководителя АП станет Дмитрий Козак, до отставки правительства занимавший должность вице-премьера. Напомним, на этом посту чиновник проработал в Белом доме с октября 2008 года — сначала он отвечал за строительство и ЖКХ, региональное развитие и национальную политику, а с 2018 года курировал промышленность, топливно-энергетический комплекс. С присоединением Крыма в 2014 году Козак также курировал вопросы интеграции и развития полуострова. Для Кремля Дмитрий Козак человек тоже не новый — в мае 1999 года он работал на должности замглавы АП по правовым вопросам, а в 2000—2004 годах он занимал пост сначала замруководителя, а потом первого замруководителя АП.

Какие именно вопросы Дмитрий Козак будет курировать в президентской администрации, пока неочевидно. С одной стороны, возможно продолжение его деятельности на последнем месте работы — в первую очередь это работа с госкомпаниями, которой относительно много занимался ставший первым вице-премьером Андрей Белоусов. С другой стороны, возможен возврат Козака к работе по «постсоветской» тематике — решение вопросов, связанных с ЕАЭС и СНГ, причем заведомо не только экономическими.

Второе назначение, ставшее уже ожидаемым, Максима Орешкина, который теперь станет помощником президента. В указе полномочия чиновника не раскрываются, однако наиболее логичным представляется вверение ему экономических вопросов — ранее должность экономического помощника президента покинул Андрей Белоусов. До ухода из Белого дома Максим Орешкин возглавлял Минэкономики — он пришел в ведомство в 2016 году после громкой отставки Алексея Улюкаева, а до этого работал в Минфине и в банках. На своем посту Максим Орешкин, в частности, «взялся» за статистику, добившись перехода Росстата в подчинение Минэкономики. В новом правительстве Орешкина на посту министра экономического развития сменил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Достаточно очевидна роль Максима Орешкина в администрации — это место, ранее занимаемое Андреем Белоусовым, фактически — пост старшего экономиста президентской ветви власти. Модификации этих полномочий, видимо, не предполагается — речь идет как о руководстве соответствующим экспертным корпусом АП, так и работе, связанной с экономической частью внешнеполитических полномочий Владимира Путина, в том числе в G20, во взаимоотношениях с ЕС, в контактах с США, в этой сфере вполне возможна активизация.

Наконец, экс-министр культуры Владимир Мединский стал помощником Владимира Путина по вопросам культуры. Отметим, в АП уже есть советник президента по этим же вопросам — Владимир Толстой. Впрочем, пересечения полномочий двух новых чиновников вряд ли создадут прямой конфликт, а на ближайшие месяцы очевидный проект для Мединского — празднование 75-летия Победы. К тому же в свете уже совершенно очевидного увлечения в АП проектами в сфере «исторической памяти», «войн памяти» и противодействия аналогичным восточноевропейским проектам работы в околоисторической сфере на Старой площади явно будет больше, чем раньше.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин

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