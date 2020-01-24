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14:17 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Общероссийское голосование по изменению Конституции РФ будет не простой формальностью, а голосованием «за» или «против», порядок и сроки его проведения сейчас разрабатываются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

«Порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены. Они, собственно, сейчас разрабатываются. И, конечно же, своевременно о них станет известно. Но в данном случае мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Мы подчеркивали, что это именно решение президента — устроить это голосование. Хотя де-юре такой необходимости нет. Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование «за» или «против», — сказал Песков журналистам в пятницу.

Если граждане РФ посчитают нецелесообразным предлагаемые поправки к основному закону страны, то «так и произойдет», отметил Песков.

Комментируя вопрос о том, будет ли голосование проведено до или после подписания поправок президентом и какие юридические последствия оно может иметь, Песков заявил, что не будет «говорить о микромодальностях».

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент. При этом он пояснил, что в силу вступят только те нормы, за которые проголосуют граждане.

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