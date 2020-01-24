14:02 (мск), источник: Интерфакс
Песков назвал причину задержки с помилованием Иссахар
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Процесс помилования президентом гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России, затормозился
Он подтвердил, что она не обращалась к главе государства с такой просьбой.
На вопрос, может ли израильтянка быть помилована, если об этом сама не попросит, Песков ответил: «А как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?».
23 января омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Иссахар не стала писать такое ходатайство: «Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно».
Путин в тот же день в Израиле встретился с матерью осужденной — Яффой Иссахар — и заверил, что «все будет хорошо». Он отметил, что убедился, что Наама Иссахар — девушка «из очень хорошей, порядочной семьи». Он пообещал учесть это и просьбу
Нааму Иссахар приговорили в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение 10 граммов гашиша. Наркотики нашли у нее в рюкзаке, когда она сделала в Москве пересадку по пути из Дели в
Защита израильтянки планирует обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Украинскую летчицу Надежду Савченко Путин помиловал по просьбе родственниц российских журналистов, погибших в Донбассе. Она отказывалась просить его о помиловании и не признавала вины.
Адвокат, член Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена считает, что Иссахар могут передать в Израиль, чтобы она отбывала наказание на родине. Тогда ей не потребуется писать ходатайство о помиловании, достаточно будет обращения Израиля в российский Минюст.