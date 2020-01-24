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14:02 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал причину задержки с помилованием Иссахар

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Процесс помилования президентом гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России, затормозился из-за ее нежелания просить о помиловании, объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Он подтвердил, что она не обращалась к главе государства с такой просьбой.

На вопрос, может ли израильтянка быть помилована, если об этом сама не попросит, Песков ответил: «А как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?».

23 января омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Иссахар не стала писать такое ходатайство: «Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно».

Путин в тот же день в Израиле встретился с матерью осужденной — Яффой Иссахар — и заверил, что «все будет хорошо». Он отметил, что убедился, что Наама Иссахар — девушка «из очень хорошей, порядочной семьи». Он пообещал учесть это и просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, когда будет принимать решение.

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Нааму Иссахар приговорили в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение 10 граммов гашиша. Наркотики нашли у нее в рюкзаке, когда она сделала в Москве пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Вину она отрицает и утверждает, что не покупала наркотики и не клала себе в рюкзак.

Защита израильтянки планирует обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Украинскую летчицу Надежду Савченко Путин помиловал по просьбе родственниц российских журналистов, погибших в Донбассе. Она отказывалась просить его о помиловании и не признавала вины.

Адвокат, член Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена считает, что Иссахар могут передать в Израиль, чтобы она отбывала наказание на родине. Тогда ей не потребуется писать ходатайство о помиловании, достаточно будет обращения Израиля в российский Минюст.

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