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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Грета Тунберг не обиделась на совет министра финансов США изучать экономику

Экоактивистка заявила, что ее часто критикуют и она не обращает внимания на такие выпады.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, который посоветовал ей изучать экономику, не задел ее.

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Экоактивистов часто критикуют, поэтому она не принимает такие выпады в свой адрес близко к сердцу, сказала Тунберг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, отвечая на соответствующий вопрос по поводу слов Мнучина.

Кроме того, комментируя итоги форума в Давосе, который заканчивается 24 января, Тунберг отметила, что участники ВЭФ не обратили никакого внимания на требования активистов, выступающих в защиту климата. «Наши требования были полностью проигнорированы», — сказала активистка.

Она подчеркнула, что пока мир не признает реальность климатического кризиса и не будет относиться к нему соответствующим образом, решить эту проблему не удастся.

После выступления на ВЭФ Грета Тунберг вместе с другими активистами отправилась на акцию протеста, проведение которой запланировано в центре Давоса.

23 января, Мнучин, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв 17-летней Греты Тунберг к отказу от углеводородного топлива, сказал, что девушке следует пройти курс экономики и только потом попробовать мотивировать подобные призывы:

После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это.

Ранее на этой неделе Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинила политиков в пустых обещаниях и в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата:

Вы говорите, что дети не должны беспокоиться. Вы говорите: «Оставьте это нам. Мы все сделаем, мы обещаем, что не подведем вас». Но в итоге — ничего. Тишина. Или даже хуже, чем тишина. Пустые слова и обещания, которые создают только впечатление, что достаточные действия предпринимаются.

«Наш дом (наша планета — ИФ) по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что следует паниковать и действовать, если вы любите своих детей больше всего на свете», — добавила Тунберг.

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