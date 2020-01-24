14:58 (мск), источник: Интерфакс
Лукашенко обвинил Россию в стремлении унизить Белоруссию
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Россия закрывает свой рынок для белорусских продуктов питания, чтобы унизить Минск, в руководстве Белоруссии
«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить, — отметил он.
Когда-тобыло, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя.
По словам Лукашенко, Белоруссии не нужно такое соперничество, а нужны «нормальные дружеские, братские отношения», «если этого старший брат хочет».
Еще одной причиной разногласий с Москвой он назвал требование, чтобы Белоруссия покупала российскую нефть по ценам, выше мировых.
Лукашенко считает, что в результате давления Москвы возникает угроза институту президентства суверенной Белоруссии, а быть последним президентом страны он не хочет. Он заверил, что Белоруссия не хочет становиться частью