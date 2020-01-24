РБК узнал о возможном переезде Медведева в «дом с ракушками» возле Арбата

По данным РБК, Медведеву предлагали кабинет бывшего помощника президента, а сейчас первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался. Этот кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев.
Что именно полагаются Медведеву как зампредседателя Совбеза, пока неизвестно, отмечает РБК. За ним по закону сохраняется резиденция в Горках-9, которую он занимал во время работы и премьером, и президентом. Также Медведеву, как бывшему президенту страны, полагается государственная охрана. По закону он имеет право и на содержание за счет средств федерального бюджета аппарата помощников.
Дом приемов правительства — памятник архитектуры, сочетающий элементы модерна и эклектики. Его называют «домом с ракушками» из-за характерной лепнины. Он был построен в 1899 г. по заказу купца и миллионера Арсения Морозова.
В начале 2000-х особняк был реконструирован Управделами президента России. В период работы премьером Медведев часто проводил мероприятия в этом здании, отмечает издание.