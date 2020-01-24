Лукашенко рассказал о переговорах по нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией

«Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — сказал Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» (цитата по «БелТА»). Он отметил, что «конфликт с Россией» произошел из-за цены на нефть. Российская сторона просит больше, чем нефть стоит на мировом рынке. Александр Лукашенко заверил работников, что Белоруссия «ни перед кем на коленях стоять не будет».
По мнению президента, конфликт с Россией связан «со старым правительством, которое Путин отправил в отставку».
Лукашенко также связал проблемы с реализацией в России налогового маневра. Лукашенко утверждает, что целью маневра было «давление на Беларусь». Об этом белорусскому президенту рассказали люди, «которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления».
Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить вопрос поставки нефти для Белоруссии при встрече с российским президентом Владимиром Путиным. «Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее — встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко.
Напомним, Россия и Белоруссия в конце прошлого года не смогли договориться об условиях поставок нефти. Россия приостановила поставки, а Белоруссия временно приостанавливала экспорт нефтепродуктов.