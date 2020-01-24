Зиничев раскритиковал главу Чувашии за инцидент с ключами

Руководителю такого ранга недопустимо вести себя подобным образом, сказал Зиничев «Известиям». При этом министр отметил, что и сотрудникам МЧС необходимо «помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире», и вести себя соответствующим образом.
Ранее в пресс-службе республиканского управления МЧС назвали ситуацию «дружеской шуткой», отметив, что оба участника инцидента хорошо знакомы.
Ранее в январе в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.
В том же месяце Игнатьев оказался в центре скандала из-за призыва «мочить журналистов», сделанного им на мероприятии в честь Дня печати. Позднее он извинился за свои слова и объяснил, что в данном случае имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть республики любыми способами. Он подчеркнул, что корректно относится к журналистам.