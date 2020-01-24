«Единая Россия» поставит вопрос о соответствии Игнатьева должности главы Чувашии

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба.
Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности.
Андрей Турчаксекретарь генсовета «Единой России»
По словам Турчака, складывается «такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям». «Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — подчеркнул Турчак.
Ранее ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко заявил, что комиссия на заседании 27 января рассмотрит вопрос о поведении Игнатьева.
В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий общественный резонанс.
Вместе с тем в пресс-службе главы Чувашии назвали эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС шутливым жестом. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, «никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет».
Ранее большой резонанс в СМИ вызвала информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. В понедельник глава республики извинился перед теми, кого задело слово «мочить» в его речи.