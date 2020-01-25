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06:37 (мск), источник: Life.ru

СМИ: Кипр отказался голосовать за санкции ЕС против России

В Никосии заявляют о необходимости пересмотра предлагаемых ограничительных мер.

Представители Кипра отказались голосовать за предложенный Евросоюзом пакет санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Брюссель планировал введение ограничительных мер против Москвы из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. При этом подобная позиция представителей Кипра, как подчеркивает агентство, является намерением Никосии добиться принятия рестрикций в отношении Турции за бурение шельфа Кипра.

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Данную версию опровергает представитель кипрского Министерства иностранных дел Деметрис Самуэль, который заявил о необходимости дополнительного пересмотра предложенного пакета ограничительных мер.

По словам собеседников агентства, позиция Кипра удивила ЕС, который в последнее время был солидарен со своими партнерами в вопросах противодействия Турции. Другой источник Reuters сообщил о попытках Польши и Германии переубедить Кипр и проголосовать за принятие ограничительных мер против РФ, однако Никосию не устраивает затягивание вопроса введения санкций против Анкары.

Напомним, летом текущего года ЕС принял санкции против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

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