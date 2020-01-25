06:37 (мск), источник: Life.ru
СМИ: Кипр отказался голосовать за санкции ЕС против России
В Никосии заявляют о необходимости пересмотра предлагаемых ограничительных мер.
Представители Кипра отказались голосовать за предложенный Евросоюзом пакет санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Брюссель планировал введение ограничительных мер против Москвы
Данную версию опровергает представитель кипрского Министерства иностранных дел Деметрис Самуэль, который заявил о необходимости дополнительного пересмотра предложенного пакета ограничительных мер.
По словам собеседников агентства, позиция Кипра удивила ЕС, который в последнее время был солидарен со своими партнерами в вопросах противодействия Турции. Другой источник Reuters сообщил о попытках Польши и Германии переубедить Кипр и проголосовать за принятие ограничительных мер против РФ, однако Никосию не устраивает затягивание вопроса введения санкций против Анкары.
Напомним, летом текущего года ЕС принял санкции против Турции