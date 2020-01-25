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06:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп представил эмблему космических войск США

На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп опубликовал эскиз будущей эмблемы космических войск США. Об их создании глава Белого дома объявил в конце 2019 года. На их формирование заложено $40 млн.

Источник: AFP 2020

«После консультации с нашими великими военными лидерами, дизайнерами, я рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого отделения нашей Великолепной армии — написал американский президент.

Напомним, космические силы США станут первой новой военной структурой США с 1947 года. Их создание Дональд Трамп анонсировал еще в 2017 году.

Основная их цель — противодействие Китаю и России в космосе.

В оборонном бюджете США на 2020 год заложено создание нового отдельного рода войск.

Как Конгресс США подготовился к обороне на земле и в космосе — в материале «Ъ» «Россия, Китай и другие угрозы».

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