Трамп представил эмблему космических войск США

«После консультации с нашими великими военными лидерами, дизайнерами, я рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого отделения нашей Великолепной армии!» — написал американский президент.
Напомним, космические силы США станут первой новой военной структурой США с 1947 года. Их создание Дональд Трамп анонсировал еще в 2017 году.
Основная их цель — противодействие Китаю и России в космосе.
В оборонном бюджете США на 2020 год заложено создание нового отдельного рода войск.
Как Конгресс США подготовился к обороне на земле и в космосе — в материале «Ъ» «Россия, Китай и другие угрозы».