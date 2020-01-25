Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

«По поводу моряков, кораблей — это отношения, не связанные с Минском, не связанные с “нормандским форматом”, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации», — сказал украинский президент в интервью русскоязычному израильскому «9 каналу».
Зеленский также отметил важность того, что в целом диалог между Киевом и Москвой начался.
Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского формата». Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского формата». Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно, очень. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался.
Ранее президент Владимир Зеленский в интервью газете The Times of Israel заявил, что их диалог с Владимиром Путиным дает положительные результаты. По его словам, президент России «понимает, что Украина — независимая страна».
Напомним, диалог между Киевом и Москвой возобновился после избрания президентом Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года. После масштабного обмена пленными, разведения в Донбассе сил и средств на пилотных участках и возвращения украинских кораблей, задержанных в Керчи, в Париже состоялся саммит в «нормандском формате». До этого президенты Украины и России несколько раз разговаривали по телефону.