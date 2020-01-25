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08:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результатом прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным освобождение украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Источник: Reuters

«По поводу моряков, кораблей — это отношения, не связанные с Минском, не связанные с “нормандским форматом”, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации», — сказал украинский президент в интервью русскоязычному израильскому «9 каналу».

Зеленский также отметил важность того, что в целом диалог между Киевом и Москвой начался.

Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского формата». Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского формата». Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно, очень. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался.
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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью газете The Times of Israel заявил, что их диалог с Владимиром Путиным дает положительные результаты. По его словам, президент России «понимает, что Украина — независимая страна».

Напомним, диалог между Киевом и Москвой возобновился после избрания президентом Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года. После масштабного обмена пленными, разведения в Донбассе сил и средств на пилотных участках и возвращения украинских кораблей, задержанных в Керчи, в Париже состоялся саммит в «нормандском формате». До этого президенты Украины и России несколько раз разговаривали по телефону.

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