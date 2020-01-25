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08:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Помощник Путина ушел с госслужбы

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении, отметил Чеснаков. О причинах такого шага, а также о своих дальнейших планах, Сурков пообещал сообщить через месяц.

Такое решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении, отметил Чеснаков. О причинах такого шага, а также о своих дальнейших планах, Сурков пообещал сообщить через месяц.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», — добавил Чеснаков в своем Telegram-канале.

В январе Владислав Сурков приезжал в Сухум, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в Абхазии.

Владислав Сурков был помощником российского президента с 2013 года.

Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. До этого с 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства России, с 2012-го — руководителя аппарата правительства России. Также был помощником президента в период с 2004 по 2008 год.

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