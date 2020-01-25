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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Поклонская обратилась к Зеленскому

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполняется 42 года.

Источник: РИА "Новости"

Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России.

«Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти “мачо” в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», — написала Поклонская.

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По словам депутата, в Киеве у нее осталось незаконченное дело. «Я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти [Александром] Турчиновым, [Арсением] Яценюком, Порошенко», — добавила политик.

В заключение Поклонская выразила уверенность в том, что Украина изменится, и поздравила Зеленского на украинском языке.

О готовности возглавить дипмиссию на Украине, где с 2016 года нет российского посла, Поклонская заявляла в начале января. По ее мнению, такой шаг мог бы способствовать нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях и других незаконных действиях. Депутат числится в санкционных списках Евросоюза, Японии, Австралии, Швейцарии, Норвегии и других государств.

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