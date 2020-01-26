Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Юбилей Игоря Николаева
03:52 (мск), источник: Известия

Принц Чарльз рассказал о желании посетить Иран

Наследник британского престола принц Чарльз хотел бы совершить официальный визит в Тегеран. Об этом он рассказал в интервью газете The Times, опубликованном 25 января.

Источник: AP 2020

«Я знаю, что Иран был важной частью мира на протяжении многих веков и внес большой вклад в человеческие знания, культуру, поэзию, искусство», — отметил представитель королевской семьи.

Свое заявление принц Чарльз сделал на фоне обострения отношений между Тегераном и Западом. Он подчеркнул, что старается быть миротворцем и молился за мир на Ближнем Востоке.

Читайте также
Хаменеи назвал Великобританию, Германию и Францию марионетками США

11 января был задержан на несколько часов британский посол в Иране Роберт Макейр за участие в протестах в Тегеране. Его обвинили в подстрекательстве к радикальным действиям.

Кроме того, 14 января главы МИД «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) объявили о запуске механизма разрешения споров, отказавшись принимать аргументы Ирана о его праве исполнять обязанности в меньшем объеме, чем предусмотрено в Совместном всеобъемлющем плане действий.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

Читайте также
Следите за развитием темы Ядерная сделка и санкции против Ирана
 Не у Дели: почему Индия погрузилась в экономический кризис
Без права земли: Трамп объявил войну «родильному туризму»
Зафиксировано более 300 новых случаев заражения коронавирусом
Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Фергюсон высказался о новом бое Нурмагомедова и Макгрегора
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус
В Японии расследуют передачу секретных данных россиянам
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Монолог сельского учителя: «Людей настолько мало, что хоть микроскоп бери» Как на самом деле работается в школе в провинции
Леди
Ходченкова, Брежнева, Петров с Милославской на премии в Москве Лучшим актером стал Александр Петров.
Новости партнеров
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Первые итоги. К чему привели проекты президента
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь