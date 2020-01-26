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03:25 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН сообщает о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

Несколько стран, поддерживающих противоборствующие стороны в Ливии, нарушили оружейное эмбарго, говорится в заявлении миссии ООН по поддержке Ливии. Эти же страны 19 января на саммите в Берлине согласились поддержать запрет на поставки оружия. В документе не сказано о каких именно странах идет речь.

Источник: Reuters

«За последние десять дней были замечены многочисленные грузовые и другие рейсы, приземлившиеся в ливийских аэропортах в западной и восточной частях страны, которые снабжали стороны современным оружием, бронетехникой, советниками и истребителями», — сказано в заявлении.

Как сообщает Reuters, за последние две недели полноценные боевые действия в Ливии не зафиксированы, но в субботу, 25 января, в Триполи была слышна стрельба тяжелой артиллерии.

19 января в Берлине состоялась Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. На ней собрались представители ОАЭ, Египта, Турции, США, России, Франции, Великобритании, Италии. По ее итогам было подписано коммюнике, в котором были закреплены основные договоренности по урегулированию конфликта. Участники встречи договорились не оказывать воюющим сторонам никакой дальнейшей военной поддержки, пока продолжается перемирие. В Кремле позитивно оценили итоги берлинской встречи.

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