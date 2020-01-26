ООН сообщает о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

«За последние десять дней были замечены многочисленные грузовые и другие рейсы, приземлившиеся в ливийских аэропортах в западной и восточной частях страны, которые снабжали стороны современным оружием, бронетехникой, советниками и истребителями», — сказано в заявлении.
Как сообщает Reuters, за последние две недели полноценные боевые действия в Ливии не зафиксированы, но в субботу, 25 января, в Триполи была слышна стрельба тяжелой артиллерии.
19 января в Берлине состоялась Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. На ней собрались представители ОАЭ, Египта, Турции, США, России, Франции, Великобритании, Италии. По ее итогам было подписано коммюнике, в котором были закреплены основные договоренности по урегулированию конфликта. Участники встречи договорились не оказывать воюющим сторонам никакой дальнейшей военной поддержки, пока продолжается перемирие. В Кремле позитивно оценили итоги берлинской встречи.