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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал о карт-бланше Мишустину при формировании кабмина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. При формировании нового правительства был задействован существующий кадровый резерв, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды», — рассказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» .

По мнению Пескова, Мишустин, будучи премьер-министром, при формировании правительства несет ответственность непосредственно перед главой государства.

Что касается отставки прошлого главы правительства, то, отметил пресс-секретарь Путина, Медведев самостоятельно принял это решение на фоне тех задач, которые президент озвучил в послании к Федеральному собранию.

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Президент предложил занять пост главы правительства Михаилу Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.

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