Песков рассказал о карт-бланше Мишустину при формировании кабмина

19:00 (мск), источник: РИА Новости
«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный
По мнению Пескова, Мишустин, будучи
Что касается отставки прошлого главы правительства, то, отметил
Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Президент предложил занять пост главы правительства Михаилу Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.