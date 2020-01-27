12:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Китай обогнал Россию по производству вооружений
Китайский
Авторы доклада утверждают, что речь идет о наиболее серьезной попытке оценить потенциал
Чтобы оценить масштабы военного бизнеса ряда китайских
Эксперты SIPRI поясняют, что китайские власти с 1999 года инвестировали существенные средства в развитие своего
Самый крупный производитель — Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC) — занял бы в рейтинге шестое место. Объем продаж корпорации превышает $20 млрд. По этим показателям она близка к американским Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и британской BAE Systems. Российская компания «Алмаз-Антей» на продажах вооружений в 2017 году, по подсчетам SIPRI, заработала $8,6 млрд. Объединенная авиастроительная корпорация — $6,4 млрд, а Объединенная судостроительная корпорация — $5 млрд. При этом в докладе отмечается, что AVIC является и крупнейшим работодателем
Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO) вышла бы на восьмое место с продажами в объеме $17 млрд. В докладе отмечается, что это крупнейший в мире производитель вооружений наземного базирования. Объем продаж третьей компании из КНР, которая вошла бы в рейтинг топ-20, Китайской корпорации электронных технологий (CETC), эксперты оценивают в $12,2 млрд.
В докладе говорится, что совокупный объем продаж вооружений четырех изученных экспертами китайских корпораций в 2017 году превысил $54 млрд. Это на $16,4 млрд больше, чем продажи десяти крупнейших российских
Между тем ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в беседе с «Ъ» отметил, что вычленить доходы от военного бизнеса китайских корпораций из их совокупных продаж очень сложно. «Все десять китайских
SIPRI попытался вычленить военный бизнес за счет анализа отчетности и отсечения явно гражданских частей деятельности китайских компаний. «Этот подход небезупречен, и в ряде построений видны изъяны», — говорит Василий Кашин. Например, по его словам, не вполне учтено наличие в рамках авиапромышленной корпорации AVIC мощного кластера производства авиационного оружия и систем ПВО — Лоянского центра развития
«Тем не менее в целом оценки масштабов военной деятельности китайских компаний представляются верными и не должны вызывать удивления», — говорит собеседник «Ъ». Только официальный военный бюджет КНР составил в 2019 году $177 млрд. Около 40% этих средств тратятся на развитие, причем это именно серийные закупки без учета НИОКР. Василий Кашин резюмирует: «Китайские вооруженные силы по своим масштабам вторые в мире, правоохранительный аппарат — крупнейший в мире, естественно, что и китайский
Елена Черненко