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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Поправки в Конституцию не гарантируют индексацию пенсии работающим пенсионерам

Для индексации пенсии работающим пенсионерам необходимо внести изменения в федеральный закон, а предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию недостаточно, заявила РБК сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны Талия Хабриева.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства в послании Федеральному собранию предложил, в частности, закрепить в Конституции регулярную индексацию размера пенсий. Президентские поправки уже прошли в Госдуме первое чтение.

Как пояснила Хабриева, «конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве». Другой сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, подтвердил, что после принятия поправок порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом».

По словам источника РБК, знакомого с разработкой президентского законопроекта об изменении Конституции, в предложенных главой государства поправках «гарантируется только сама индексация и ее регулярность». Другие детали — порядок индексации и условия ее получения — должны быть определены федеральным законом, так как Конституция «эти вопросы не регулирует», пояснил собеседник издания. Близкий к Минфину источник РБК утверждает, что индексация работающим пенсионерам пока не обсуждается.

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