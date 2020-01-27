Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
31Правительство Михаила Мишустина
11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отреагировал на данные Болтона о шантаже Украины

Американский президент Дональд Трамп опроверг обвинения в шантаже Украины со стороны своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он написал в Twitter.

Источник: Reuters
Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с Байденами. Если он и утверждает это, то только для того, чтобы продать книгу.
Дональд Трамп
президент США 

Так американский лидер отреагировал на данные, представленные в книге Болтона. Отрывки из нее были опубликованы The New York Times 26 января.

Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

По словам экс-помощника президента, в августе 2019-го он шантажировал Украину, требуя помочь с расследованием в отношении сына Джо Байдена. В случае отказа американский лидер грозил лишить Киев финансовой помощи. Отмечается, что как минимум 250 миллионов долларов, обещанные в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, были разморожены только в сентябре прошлого года.

В начале января Болтон заявил, что готов дать показания в сенате по делу об импичменте. Ранее он отказывался давать показания в палате представителей Конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

Читайте также
Следите за развитием темы Палата представителей объявила импичмент Трампу
 Коза-мутант с «человеческим лицом» шокировала деревню. Видео
Самая красивая женщина мира появилась в прозрачном платье. Видео
Число жертв нового коронавируса выросло в 1,5 раза
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в аэропорту
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Правительство расширило перечень услуг, оказываемых в МФЦ
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Озвучены подробности катастрофы со звездой НБА Брайантом
СМИ: Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать счета ИП
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети» Ими стали «ветераны» музыкального конкурса
Авто
В Россию приедет модный «китаец» (с мотором и коробкой от Volvo) Марка Geely оформила сертификационные документы на кроссовер Geely Atlas Pro
Новости партнеров
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
Только сейчас подруга Насырова выдала правду о его смерти
Gnezdo.ru
В кого стреляли космонавты СССР во время полета
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь