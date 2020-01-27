Глава Чувашии ответил на обвинения после инцидента с прыгающим офицером МЧС

«Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — говорится в заявлении главы региона, опубликованном на его официальном сайте.
Игнатьев напомнил, что также возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в республике и лично участвовал в тушении лесных пожаров в 2010 году.
Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. Мы входим в десятку лучших регионов.
Михаил Игнатьев глава Чувашии
Ранее интернет-газета «Правда ПФО» опубликовала видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев во время вручения пожарным ключей от новых служебных автомобилей вынудил офицера МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до них.
Впоследствии стало известно, что комиссия «Единой России» по этике на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. Он напомнил о ранее произошедшем скандале, когда глава Чувашии призвал «мочить» журналистов, которые не так пишут о его регионе.