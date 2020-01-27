Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
8В Венеции пересохли каналы
12:06 (мск), источник: RNS

Глава Чувашии ответил на обвинения после инцидента с прыгающим офицером МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что относится с глубочайшим уважением к пожарным и их труду и поэтому отвергает все обвинения в непочтительном отношении к представителям этой профессии.

Источник: РИА "Новости"

«Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — говорится в заявлении главы региона, опубликованном на его официальном сайте.

Игнатьев напомнил, что также возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в республике и лично участвовал в тушении лесных пожаров в 2010 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. Мы входим в десятку лучших регионов.
Михаил Игнатьев ​​​​​​​
глава Чувашии

Ранее интернет-газета «Правда ПФО» опубликовала видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев во время вручения пожарным ключей от новых служебных автомобилей вынудил офицера МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до них.

Впоследствии стало известно, что комиссия «Единой России» по этике на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. Он напомнил о ранее произошедшем скандале, когда глава Чувашии призвал «мочить» журналистов, которые не так пишут о его регионе.

Читайте также
 Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пропала в Мексике
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в аэропорту
Дело об участии офицера ФСБ в банде признано законным
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу Образ легендарной актрисы планируют использовать в новом проекте «Битва престолов»
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 128
Пятница 91
Идиотская ситуация! 76
Коронавирус наступает 66
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Раскрыт главный секрет магазинного молока
Животные, убивающие для развлечения
Названа самая популярная песня 2019 года
Gnezdo.ru
СМИ сообщили о смерти священника Всеволода Чаплина
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Откуда у Мишустина миллионы и недвижимость
В кого стреляли космонавты СССР во время полета
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь