13:41 (мск), источник: ТАСС
Песков ждет решения Путина по Иссахар в ближайшее время
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет решение по вопросу израильтянки Наамы Иссахар, пообещал
«Мы знаем, что личное прошение [Иссахар о помиловании] на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу», — сообщил представитель Кремля журналистам в понедельник.
Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели —
Во время визита в Израиль на прошлой неделе Путин встречался с матерью Иссахар, заверил ее, что с дочерью все будет хорошо. Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщила, что комиссия о помиловании соберется 27 января вечером, чтобы рассмотреть прошение о помиловании и освобождении из колонии Наамы Иссахар. Семенова уточнила, что заявительница находится на территории Московской области, поэтому она подала прошение в комиссию по месту пребывания.