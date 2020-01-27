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14:41 (мск), источник: ТАСС

В Кремле рассказали, чем будет заниматься Мединский

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Владимир Мединский, на прошлой неделе назначенный помощником президента РФ, будет отвечать в администрации главы государства за координацию государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах», — сказал Песков.

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Он добавил, что круг полномочий Дмитрия Козака, назначенного заместителем руководителя администрации президента РФ, пока формализуется, информация будет представлена позже.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, может ли Козак «возглавить какое-то украинское направление», Песков сказал: «Речь идет об администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства. Поэтому как президент решит, так и будет».

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Мединского помощниками президента России. Бывший вице-премьер Козак назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. Песков позднее уточнил, что у Орешкина будет практически тот же функционал, что и был у Андрея Белоусова, который до назначения в правительство работал помощником президента по экономическим вопросам.

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