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16:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шесть лет назад дядю вождя КНДР казнили изощренным способом. Вдова жива и даже появилась рядом с Кимом

Тётка лидера Северной Кореи Ким Гён Хи, не появлявшаяся на публике после казни ее супруга в 2013 году, впервые посетила официальное мероприятие вместе с племянником.

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Ким Гён Хи — дочь основателя северокорейского государства Ким Ир Сена и сестра Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Сообщение северокорейского телевидения о казни Чан Сон Тхэка

Ким Гён Хи перестала появляться на публике после казни ее мужа Чан Сон Тхэка, которого власти КНДР обвинили в измене и попытке государственного переворота. Последний раз Ким Гён Хи появлялась на публике в сентябре 2013 года на праздновании 65-летия годовщины со дня основания КНДР.

В минувшее воскресенье государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографию агентства ЦТАК, на которой Ким Гён Хи сидит рядом с Ким Чен Ыном и его супругой Ри Соль Чжу в театре в Пхеньяне на концерте, посвященном Новому году по лунному календарю. Ее имя также значилось в списке высокопоставленных гостей мероприятия.

По словам редактора NK News Оливера Хотэма, появление Ким Гён Хи на официальном новогоднем мероприятии было очень неожиданным.

«Многие жители Северной Кореи полагали, что Ким Гён Хи находится в изгнании или была убита после казни мужа», — сказал Оливер Хотэм в интервью агентству Рейтер.

После того как Ким Гён Хи перестала появляться на официальных мероприятиях, зарубежные СМИ приводили различные версии ее судьбы: одни писали, что Ким Гён Хи покончила жизнь самоубийством, другие — что она находится за границей в изгнании, также высказывались предположения о серьезной болезни.
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Появление Ким Гён Хи рядом с лидером КНДР говорит о том, что она в какой-то мере сохранила или вернула прежнее влияние.

«Это еще одно напоминание о том, насколько непоследовательна и жестока политика Северной Кореи, в конце концов она сидит рядом с человеком, который приказал казнить ее мужа», — говорит журналист.

Ким Гён Хи и ее муж Чан Сон Тхэк были одними из самых влиятельных лиц в стране в тот момент, когда власть в КНДР перешла Ким Чен Ыну.

Чан Сон Тхэк был главным наставником Ким Чен Ира в первое время его правления, он возглавлял «регентский совет» при молодом Ким Чен Ыне и считался «вторым человеком» в государстве.

Однако два года спустя, в декабре 2013 года, Чан Сон Тхэк был неожиданно снят с поста замглавы Госкомитета обороны и лишен всех партийных постов. Он был задержан во время одного из заседаний при довольно драматических обстоятельствах. В официальных заявлениях говорилось, что он признался в попытке осуществления государственного переворота. Также уточнялось, что его казнили сразу же после вынесения приговора военным судом.

Многие обозреватели тогда высказывали предположение, что, вероятно, влиятельный Чан Сон Тхэк воспринимался как угроза для молодого лидера КНДР и поэтому был казнен в рамках очередной волны чисток.

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