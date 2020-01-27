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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Комиссия по этике партии «Единая Россия» единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева, подтвердил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Ранее о таком решении РИА Новости сообщил источник в руководстве партии, рекомендовано также приостановить членство Игнатьева в региональном политсовете.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.

Скандал с главой Чувашии.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик во время церемонии передачи МЧС новой техники вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

В МЧС Чувашии назвали эпизод «дружеской шуткой», при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Сам губернатор на еженедельном совещании заявил, что уважительно относится к сотрудникам министерства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать скандал, отметив, что в администрации главы государства осведомлены об инциденте.

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